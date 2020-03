Swara Bhaskar : बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर शुरू से ही मोदी सरकार के एनआरसी, सीएए और एनपीआर के विरोध में बोल रही हैं। अब स्वरा ने दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की स्पीच का एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो मेंं केजरीवाल NRC पर बोलते दिख रहे हैं। इस वीडियो को देख कर स्वरा ने अरविंद केजरीवाल की स्पीच को मास्ट स्ट्रोक बताया। ऐसे में लोगों ने स्वरा भास्कर को ट्रोल कर दिया। कुछ यूजर्स कहते दिखे- ‘कन्हैया को जेल भेजने का रास्ता साफ हो गया।’ तो कोई बोला- ‘तुम्हें इंटरव्यू वाली बेइज्जती अभी भी महसूस हो रही है ना?’ तो किसी ने कहा- ‘जिस केजरीवाल को 370 समझने मे देर न लगी उसे NRC और NPR समझने में 3 महीने लग गए। “B टीम”

एनआरसी को लेकर हमेशा स्वरा भास्कर खुल कर बोलती दिखी हैं लेकिन कई टीवी चैनल के एंकर्स उनसे सवाल करते दिखे कि कहां है एनआरसी का ड्राफ्ट। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एनआरसी को लेकर कहा कि ‘अगर देश के राष्ट्रपति और देश के गृहमंत्री ने कह दिया है कि एनआरसी आएगा, तो आएगा ना।’ केजरीवाल ने अपनी स्पीच में एनआरसी को लेकर काफी कुछ कहा।

स्वरा ने केजरीवाल की इस स्पीच को री-ट्वीट कर कहा- “मास्टर स्ट्रोक बहस। अरविंद केजरीवाल सर ने CAA-NRC-NPR को पॉइंटआउट किया और ये भी बताया कि कैसे तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरा प्रोजेक्ट न सिर्फ एंटी मुस्लिम है बल्कि एंटी पीपल भी है।”

अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्पीच में कहा- ‘भगवान की दया दे अभी तक कोरोना वायरस हमारे यहां इतना फैला नही हैं। लेकिन इसको लेकर हमारे देश में भी काफी चिंता है, लोगों के मनों में कई सवाल हैं। मैं सोचता हूं कि इस वक्त हमारे यहां सबसे बड़ी परेशानी यही है। सभी पार्टियों को औऱ नेताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में इस वक्त बेरोजगारी बड़े स्तर पर बढ़ी हुई है। सारा देश इस वक्त एनआरसी, एनपीआर सीएए के पीछे पड़ा हुआ है इससे देश की समस्याएं बेरोजगारी की समस्याएं खत्म नहीं होगीं। नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, क्यों? इससे किसका फायदा हो रहा है।’

Masterstroke arguments by @ArvindKejriwal sir ! He points out clearly that CAA-NRC-NPR are linked and the whole project is going to be not only Anti Muslim but anti people! https://t.co/VYBHGPEYjQ

— Swara Bhasker (@ReallySwara) March 13, 2020