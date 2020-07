उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग उठने लगी है। हाल ही में छात्र संगठन स्टूडेंट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया ने कलेक्ट्रेट के सामने रिहाई को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं अब सोशल मीडिया पर भी डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर कफील खान की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं।

स्वरा भास्कर ने पूछा है कि कफील खान की गिरफ्तारी मुस्लिम होने की वजह से हुई या फिर विरोधी होने की वजह से? स्वरा भास्कर ने ट्वीट में लिखा, वास्तव में डॉक्टर कफील खान को क्यों पकड़ा गया? मुस्लिम होने की वजह से या फिर विरोधी होने की वजह से? इन दोनों ही केस में ये सरासर अन्याय है। स्वरा भास्कर के इस ट्वीट पर यूजर्स की खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

एक यूजर ने कफील खान की गिरफ्तारी के कारणों को गिनाते हुए स्वरा भास्कर को जवाब दिया, सरकारी ऑक्सीजन सिलेंडर चुराने और उन्हें अपने प्राइवेट क्लीनिक में शिफ्ट करने को लेकर। सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद गैरकानूनी तरीके से प्राइवेट क्लीनकि चलाने को लेकर। ऑक्सीनज सिलेंडर चुराने की वजह से हुई बच्चों की मौत को लेकर।

वहीं एक ने लिखा, नहीं मुस्लिम होने की वजह से तो नहीं लेकिन राष्ट्रविरोधी बयान देने की वजह से। आपका एंटीनेशनल को समर्थन जगजाहिर है। एक यूजर ने लिखा, मैडम हर मामले में क्यों उंगली करती हो। क्या देश के संविधान में एक विशेष कौम पर कोई जांच ना हो और कायदे कानून से परे है क्या?

Exactly why is #DrKafeelKhan being held? For being a Muslim? Or for being a dissenter? In both cases… this is sheer injustice!!!! #FreeDrKafeelKhan #FreeAllPoliticalprisoners

