सुष्मिता सेन ने बताया कैसे किया बॉलीवुड में ‘नेपोटिज्म’ का सामना..

Sushmita Sen: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में कई बॉलीवुड पर्सनालिटीज खुलकर सामने आईं और उन्होंने इंडस्ट्री में अपने विचार और एक्सपीरियंस सामने रखे। इनमें कंगना रनौत, सोनू निगम, दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप, मनोज बाजपेयी, विवेक ओबेरॉय और शेखर कपूर जैसे तमाम बड़े नाम रहे।

ऐसे में एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने भी बताया कि कैसे एक्ट्रेस ने नेपोटिज्म का सामना किया। सुष्मिता सेन की हाल ही में हॉटस्टार वेब सीरीज ‘आर्या’ रिलीज हुई है। अपनी वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए एक्टेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। ऐसे में सुष्मिता सेन ने अपने फैंस से ट्विटर पर भी बात की। लाइव चैट सैशन के दौरान सुष्मिता सेन ने अपने फैंस के ढेरों सवालों के जवाब दिए।

सुष्मिता से इस दौरान एक फैन से सवाल पूछा कि बॉलीवुड में ‘नेपोटिज्म’ के बीच आपने कैसे सरवाइव किया? इस पर सुष्मिता सेन ने जवाब दिया- ‘मैंने हमेशा अपनी ऑडियंस पर फोकस रखा। आप लोग… मैं बतौर एक एक्टर काम जारी रखूंगी, जब तक आप लोग मुझे देखते रहना चाहेंगे। सिंपल इतना काफी है।’

By focusing on my Audience…YOU GUYS!!! I will continue to work as an actor as long as YOU want to see me!! #simpleenough #AskAarya https://t.co/or0a3Myz8c

