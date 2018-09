सुष्मिता सेन ने पहनाया था मिस यूनिवर्स का ताज, कैंसर से जिंदगी हार गईं चेल्सी स्मिथ

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने रविवार को अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने 1995 में मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता जीतने वाली Chelsi Smith के निधन पर शोक जताया। स्मिथ ने शनिवार को लीवर कैंसर के चलते 43 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। इस खबर को सुनने के बाद सुष्मिता सेन ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया। एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट करते हुए लिखा- ‘मुझे उनकी मुस्कान बहुत पसंद थी। उनकी आत्मा बहुत शुद्ध थी। मेरी खूबसूरत दोस्त की आत्मा को शांति मिले। स्मिथ #मिसयूनिवर्स1995 दुग्गा-दुग्गा।’

इस पोस्ट के साथ सुष्मिता सेन ने अपनी और खास दोस्त स्मिथ की एक पुरानी तस्वीर शेयर की। तस्वीर में सुष्मीता सेन स्मिथ को ताज पहनाती नजर आ रही हैं। आपतो बता दें, स्मिथ साल 1994 में मिस गेल्विस्टन भी रह चुकी हैं। स्मिथ ने कई सारी फिल्मों और शोज में काम किया और इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई। आपत बताते चलें, सुष्मिता सेन ने 21 मई 1994 को फिलीपींस में विश्व सुंदरी का खिताब जीत कर ताज अपने सर रखा। सुष्म‍िता सेन ने ही पहली बार भारत को मिस यूनिवर्स का ख‍िताब दिलाया था।

I loved her smile & that generous spirit!!! Rest in peace my beautiful friend @Chelsi_Smith #MissUniverse1995 Dugga Dugga

इससे पहले सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह अपने सुपरहिट गाने पर डांस करती नजर आई थीं। लेकिन इस बार सुष्मिता ने फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ के गाने ‘दिलबर-दिलबर’ पर डांस किया।

