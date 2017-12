कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ सुष्मिता ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

एक्ट्रेस सुष्मिता सेन का एक वीडियो इन दिनों खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में सुष्मिता सेन कुछ कॉलेज स्टूटेंट्स के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। दरअसल, सुष्मिता सेन मुंबई के सेंट एंड्र्यूस कॉलेज के फेस्ट में जा पहुंचीं। इस दौरान सुष्मिता ने सेंट एंड्र्यूस कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ खूब मस्ती की। वहीं सुष्मिता ने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ डांस भी किया। सुष्मिता ने अपनी फिल्म ‘मैं हूं ना’ का गाना ‘तुमसे मिलके दिल का है जो’ पर जम कर ठुमके लगाए।

सुष्मिता और स्टूडेंस के डांस वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सुष्मिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद शेयर किया है। वहीं सुष इस वीडियो को कैप्शन भी देती हैं, ‘सेंट एंड्र्यूस कॉलेज के साथ मैं मेरे गाने पर।’ इसके अलावा सुष्मता ने अपने अकाउंट पर एक और वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सुष के सामने स्टूडेंट्स स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं सुष्मिता स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को काफी एंज्वॉय करती दिखाई दे रही हैं।

इसके अलावा इस वीडियो में सुष्मिता रैंप वॉक भी करती दिखाई दे रही हैं। आप भी देखिए :-

#partone OMG is how I described d love, energy, screaming& Aura of the students of St Andrews College Bandra!!! I will forever cherish d memories of being a part of their #Aurabmsfest 2017 where we celebrated lives of Acid attack survivors as Aura of courage! pic.twitter.com/R7kFiOV3w3

