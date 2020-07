बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput) में सीबीआई (CBI) जांच की मांग लगातार उठा रहे हैं। इस बीच उनके सहयोगी वकील वकील इशकरण सिंह भंडारी ने दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच के पत्र को संज्ञान में ले लिया है। पीएम मोदी द्वारा बीजेपी नेता के पत्र को संज्ञान में लेने के बाद उक्त मामले में सीबीआई जांच की संभावना बढ़ती नजर आ रही है।

बता दें इस बाबत वकील इशकरण सिंह ने दो ट्वीट किए। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि पीएम मोदी ने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत की सीबीआई जांच के लिए लिखे पत्र का संज्ञान ले लिया है। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी के पत्र को शेयर किया जिसे 15 जुलाई को पीएम मोदी को लिखा गया था।

बता दें हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई जांच की मांग के लिए फैंस से अपील करते हुए कहा था कि वो अपने सांसद से कहें कि PM से इसकी मांग की जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बाबत ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा, ‘वे सभी जो SSR की अप्राकृतिक मृत्यु की परिस्थितियों की CBI जांच चाहते हैं, उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के सांसदों को, मेरे जैसे, पीएम को CBI जांच की मांग करने के लिए कहना चाहिए।’

15 जुलाई को सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम को लिखा था पत्र: 15 जुलाई को सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने अपने सहयोगी वकील इशकरण सिंह भंडारी के रिसर्च का हवाला देते हुए लिखा था, ‘मेरे एसोशिएट इन लॉ इशकरण भंडारी ने सुशांत सिंह राजपूत की कथित सुसाइड पर कुछ रिसर्च की है। मुझे यकीन है कि सुशांत की अकाल मृत्यु के बारे में आप जानते हैं।’

PM Modi has acknowledged the letter written by Dr @Swamy39 for CBI investigation into mysterious death of Sushant Singh Rajput!

— Ishkaran Singh Bhandari (@ishkarnBHANDARI) July 25, 2020