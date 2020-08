सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनल डायरी आई सामने, गायब मिले आखिरी के कई पन्ने

सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की जांच अब सीबीआई के हाथ में चली गई है लेकिन उससे पहले ही सुशांत सिंह के सुसाइड मामले में एक अहम खुलासा हुआ है। दरअसल अब सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनल डायरी सामने आई जिसमें वे अपने निजी अनुभव लिखा करता थे। लेकिन सुशांत सिंह की डायरी के कुछ पन्ने गायब हैं। टीवी न्यूज चैनल टाइम्स नाऊ के एक रिपोर्टर (प्रियांक त्रिपाठी) के पास सुशांत सिंह की डायरी हाथ लगी है जिसके आखिरी के पन्ने फटे हुए हैं। टाइम्स नाऊ ने सुशांत सिंह के एक करीबी के हवाले से लिखा है कि डायरी में एक नाम का जिक्र है जिसके बाद के पन्ने गायब कर दिए गए हैं। हालांकि डायरी में किस शख्स का नाम है, इसे चैनल ने उजागर नहीं किया है।

वहीं रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के खास दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के हवाले से लिखा गया है, मुंबई पुलिस ने मेरे सामने कोई भी पेज नहीं फाड़े हैं। हालांकि सुशांत के सुसाइड के दिन कमरे में कुछ पन्नों के टुकेड़े पड़े थे। पिठानी ने कहा है किपुलिस ने हमसे डायरी और नोटबुक के बारे में पूछा था। हमने उन्हें सुशांत की 20 डायरी दी थी। और उसी में से ये भी एक डायरी है। इसके अलावा दराज में कुछ चिट्स भी थे। जिसकी पुलिस ने फोटोज भी ली थी।

चैनल के मुताबिक इस डायरी का जिक्र सुशांत सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड रहीं अंकिता लोखंडे ने भी किया था। अंकिता ने बताया था कि सुशांत सिंह लगातार पर्सनल डायरी लिखता था। उसे जो भी लगता था वो अपनी डायरी में लिखता था। अंकिता ने तब बताया था कि सुशांत पांच साल आगे की प्लानिंग भी इस डायरी में लिखता था। मैं जब उसके साथ थी और वो डायरी देखी तो जो चीज़ें उसने पांच साल पहले लिखी थी वो सारी चीज़ें वो कर चुका था।

