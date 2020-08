सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम शनिवार की दोपहर एक्टर के बांद्रा स्थित आवास पर पहुंची। सीबीआई के साथ फोरेंसिक की टीम भी मौजूद थी। यहां वह सुशांत सिंह की मौत का सुराग तलाशने पहुंचे थे जो सुसाइड कमरे से लेकर अपार्टमेंट की छतों तक पर जांच किए।

जांच दल के एक अधिकारी के मुताबिक राजपूत के फ्लैट में सीबीआई की टीम अपराध के दृश्यों का नाट्य रूपांतरण भी करेगी, जहां वह 14 जून को लटकते पाए गए थे। केंद्रीय एजेंसी की टीम शनिवार दोपहर ढाई बजे बांद्रा के मोंट ब्लैंक अपार्टमेंट पहुंची। टीम के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञ भी थे। सीबीआई के अधिकारी और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के विशेषज्ञ सात से अधिक वाहनों में उनके आवास पर पहुंचे।

अधिकारी के मुताबिक सुशांत सिंह के कुक नीरज और फ्लैट में उनके साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी भी सीबीआई की टीम के साथ मौजूद थे। गौरतलब है कि सीबीआई ने शुक्रवार को नीरज को हिरासत में लेकर मामले में पूछताछ की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर क्राइम सीन को रीक्रिएट कर सकती है। इसके लिए सीबीआई अपने साथ साजो सामान को लेकर पहुंची है। इसी सिलसिले में वह सुशांत के कुक नीरज और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को साथ ले गई है।

Maharashtra: A team of forensic experts at the residence of #SushantSinghRajput in Mumbai. https://t.co/LThfYwQkOq pic.twitter.com/lVFknUKBzh

— ANI (@ANI) August 22, 2020