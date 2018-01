सुशांत सिंह राजपूत ने लिया ‘डकैतों’ वाला का लुक, जानिए किस फिल्म की है तैयारी

बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत के पास इन दिनों फिल्मों की कोई कमी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक से लेकर जासूस व्योमकेश बक्शी तक वह हर किस्म के किरदार करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही सुशांत फिल्म चंदा मामा दूर के में एक ‘एस्ट्रोनॉट’ का किरदार निभाते नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर चर्चा चल ही रही थी कि एक अन्य फिल्म से उनका लुक सामने आ गया है। इस फिल्म में वह एक डकैत के किरदार में नजर आ रहे हैं। उन्हें देख कर आपको फिल्म ‘पान सिंह तोमर’ में इरफान खान की याद जरूर आ जाएगी।

अब आप सोच रहे होंगे कि डकैत वाला यह लुक सुशांत ने किस फिल्म के लिए लिया है। तो आपको बता दें कि ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सुशांत की यह तस्वीर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर की है। कैप्शन में तरण ने लिखा- सुशांत सिंह राजपूत एक नए सफर के लिए तैयार हैं। देखिए अभिषेक चौबे निर्देशित फिल्म ‘सोनचिरईया’ से उनका फर्स्ट लुक। सुशांत सिंह ने भी यह तस्वीर अपने अकाउंट से शेयर की है लेकिन उन्होंने कई अलग-अलग लोगों को टैग करते हुए उन्होंने सिर्फ फिल्म के नाम का जिक्र किया है।

Sushant Singh Rajput embarks on a new journey… Check out the first look from his new film #Sonchiriya… Abhishek Chaubey directs. pic.twitter.com/t9JOQ6TfZJ

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 30, 2018