सुशांत की मौत से पहले घर पर पार्टी की रात डिनो मोरिया भी थे?, अभिनेता ने दिया जवाब

Sushant Singh Rajput, Death Mystery: सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई इंवेस्टिगेशन की मांग हो रही है। वहीं मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच भी केस को लेकर तनातनी चल रही है। इधर, एक्टर डीनो मोरिया (Dino Morea) को लेकर खबरें सामने आने लगीं कि सुशांत की मौत से एक रात पहले वह भी उसी पार्टी में शामिल थे जिसमें सुशांत के साथ बॉलीवुड के कुछ ‘बिगीज’ के होने की आशंका जताई जा रही है।

ऐसे में डीनो मोरिया ने अब मामले में आकर खुद सफाई दी है। डीनो ने मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात को नकारा कि 13 जून की रात को उऩ्होंने कोई पार्टी नहीं की। उऩ्होंने कहा कि अपने घर में उन्होंने कोई पार्टी नहीं रखी थी। ‘ऐसी कोई गैदरिंग या पार्टी मेरे घर में नहीं हुई। प्लीज अपने फैक्ट्स पर काम करें। इस तरह के एलिगेशन लगाने से पहले परख लें। मेरा नाम इन सब में मत लीजिए, मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है।’ डीनो ने अपने ट्विटर हेंडल से ये पोस्ट किया।

There was never any such gathering at my residence , pls get your facts right before making these allegations. DO NOT drag my name into this as I have no connection whatsoever with this. https://t.co/IsxnKo4k4h

— Dino Morea (@DinoMorea9) August 4, 2020