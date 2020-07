Sushant Singh rajput Suicide: बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत केस में सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कहा, ‘सुशांत की मौत के बाद मैंने उनके एक करीबी रिश्तेदार से बात की थी, क्योंकि मैं उन्हें पहले से जानता था। यह शुरुआत की ही बात है। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर उन्हें (सुशांत की मौत के पीछे जो लोग हैं) पता लग गया कि मैंने आपसे बात की है और मैंने इस मामले पर मुंह खोला है तो हमारी भी हत्या की जा सकती है’।

Times Now पर एक डिबेट के दौरान जब सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा गया कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने FIR करवाने के लिए 43 दिनों तक इंतजार क्यों किया, तो स्वामी ने कहा कि ‘वे सब डरे हैं’। उन्होंने आगे कहा, अगर इस मामले में सुशांत के प्रशंसकों ने आवाज नहीं उठाई होती और मीडिया में बात नहीं उछलती तो मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों के अंदर यह कदम उठाने का साहस था।

There was absolute fear among Sushant Singh’s family and on that basis this cartel was operating: @Swamy39, MP, Rajya Sabha tells Rahul Shivshankar on INDIA UPFRONT. | #SushantRheaTwist pic.twitter.com/A9NIj4blsR

— TIMES NOW (@TimesNow) July 28, 2020