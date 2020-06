सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद उनके फैंस सोशल मीडिया पर निष्पक्ष जांच सहित मामले में मर्डर का केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। एक्टर के फैंस अपने इस दावे के साथ हैं कि जो व्यक्ति भविष्य के बारे में ना सोच अपने वर्तमान में विश्वास रखता था, वो इंसान खुदकुशी कैसे कर सकता है। ट्विटर पर इस बीच फैंस सुशांत सिंह राजपूत के कई इंटरव्यू के क्लिप शेयर कर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह खुद लोगों को मोटिवेट करते थे। ट्विटर पर यूजर्स #FIRForSushantUnder302 हैश टैग के साथ लगातार ट्वीट कर रहे हैं।

एक यूजर ने मामले में मर्डर का केस दर्ज करने की मांग के साथ लिखा, पुलिस इस केस को बंद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये केस बंद नहीं होना चाहिए। यह एक प्रीप्लांड मर्डर है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, यह एक गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सच्चाई के करीब पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इस वक्त दोषी को ऐसे जाने नहीं दे सकते।

एक यूजर ने लिखा कि वह इस दुनिया में फिट नहीं था। और ऐसी दुनिया में खुद को फिट नहीं पाया जहां खुद को बनाए रखने के लिए राजनीति आनी चाहिए। वह हमसे परे था। वह अब हमसे काफी बेहतर जगह पर है। वह हार गया क्योंकि हमने उसे हरा दिया। दोष देने से न्याय नहीं होगा।

वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। सुशांत सिंह राजपूत पर चिराग पासवान ने करीब 4 से 5 मिनट तक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की जिसमें उन्होंने चिराग को भरोसा दिलाया कि जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसे हर हाल में सजा मिलेगी।

उधर, बीजेपी सांसद और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने भी सोमवार पटना पहुंचकर सुशांत सिंह राजपूत के परिवारवालों से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही मनोज तिवारी सुशांत को भाई भतीजावाद का शिकार बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। आजतक से बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि जब भी किसी छोटे शहर का लड़का बॉलीवुड में जाता है तो उसके लिए वहां पर काफी विपरीत स्थिति होती है।

