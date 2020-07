Sushant Singh Rajput Suicide Case: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने महज 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर से फैंस के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्स को भी काफी धक्का लगा है। एक्टर के निधन के बाद सेलेब्स सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इस बीच लगातार सुशांत की आत्महत्या की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग कर रही बीजेपी एमपी और एक्ट्रेस रूपा गांगुली ने सुशांत सिंह की मौत पर फिर सवाल उठाया है।

हाल ही में हुई पीएम मोदी की बॉलीवुड सितारों की मीटिंग से सुशांत गायब थे इसपर सवाल उठाते हुए रूपा गांगुली ने ट्वीट कर कहा, ‘करण जौहर की चार्टर्ड फ्लाइट में कलाकार मुंबई से दिल्ली आए थे। क्या उस डेलिगेशन में सुशांत थे? दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच माननीय प्रधानमंत्री बॉलीवुड कलाकारों से कितनी बार मिले? क्या उनमें सुशांत मौजूद थे?’

रूपा गांगुली ने लिखा, ‘पीएम मोदी और कुछ बॉलीवुड कलाकारों के बीच इस मीटिंग को ऑर्गनाइज और कोर्डिनेट किसने किया था? पीएम से मीटिंग के कुछ नियम होते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सुशांत जैसे होनहार दिमाग वाले को नहीं छोड़ा जाता। आखिर किसने यह लिस्ट बनाई थी?’

Our Hon’ble PM is always interested in meeting #brilliant #futuristic minds. This is a footage of his oath taking ceremony where #sushant is present#cbiforsushant #SushantSinghRajput @CMOMaharashtra @AmitShah @narendramodi pic.twitter.com/QuaJVJ2uYs

— Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) July 14, 2020