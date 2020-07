Sushant Singh Rajput Suicide: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के सिलसिले में सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है। लगातार उठ रही सीबीआई जांच की मांग के बीच एक बार फिर से भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग की है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने पत्र में लिखा, ‘प्रधानमंत्री जी सुशांत सिंह राजपूत के निधन के मामले में मैंने आपको 15 जुलाई 2020 को पत्र लिखा था जिसपर आपने संज्ञान लिया था। उस पत्र में मैंने निवेदन किया था कि बॉलीवुड के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत जो रहस्यमय परिस्थितियों में अपने घर पर मृत पाए गए थे। उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। अब सीबीआई जांच की जरूरत और बढ़ गई है क्योंकि सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज करा दी है। अब दो राज्यों द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।’

