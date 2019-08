Sushant Singh Rajput: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इन दिनों अपनी तथाकथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। रिया के साथ अपने रिश्ते को सुशांत सिंह भले ही जगजाहिर ना करें लेकिन बार-बार तस्वीरें जो बाहर आ रही हैं उससे कयासों में और इजाफा हो रहा है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। इन अफवाहों के बीच दोनों की लंच के दौरान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में सुशांत के साथ रिया नजर आ रही हैं। फोटो मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहरकी है। दोनों ने यहां पर एक साथ ही एंट्री करते नजर आ रही हैं वहीं रेहा मीडिया को वहां पाकर पीछे मुड़कर देखने लगती हैं जिसकी एक तस्वीर फोटोग्राफर ने उतारी है। रिया कैमरे को अपने आस पास देखकर काफी हैरान नजर आई। रेहा इस दौरान व्हाइट टॉप और जींस में नजर आई। जिसके साथ उन्होंने ब्लैक कलर का पर्स कैरी किया हुआ था।

बता दें कि हाल ही में दोनों लद्दाख में छुट्टियां एन्जॉय कर लौटे हैं। इस दौरान की भी दोनों की तस्वीरें खूब वायरल हुईं थीं। इन्हीं तस्वीरों को देख लोग उनके बीच रिलेशनशिप होने जैसी बातों की चर्चा करने लगे। मालूम हो कि सुशांत के साथ सारा अली खान का भी रिश्ता जुड़ा था। वहीं रिया चक्रवर्ती, हर्षवर्धन कपूर को डेट कर रही थीं लेकिन उनका रिश्ता ज़्यादा नहीं चला। सुशांत इस समय अपनी अगली फिल्म दिल बेचारा की शूटिंग में व्यस्त हैं।

फोटो सोर्स- योगेश शाह। फोटो सोर्स- योगेश शाह।

वर्कफ्रंट की बात करें तो सुशांत सिंह फिल्म दिल बेचारा में नजर आने वाले हैं। दिल बेचारा, अंग्रेज़ी फिल्म The fault in our stars का हिंदी रीमेक है जिसे उनके खास दोस्त और मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही सुशांत की श्रद्धा कपूर के साथ छिछोरे आने वाली है। फिल्म का ट्रेलर 4 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म को डायरेक्ट नितेश तिवारी ने किया है। सुशांत की पिछली फिल्म केदारनाथ ने काफी अच्छा कलेक्शन किया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App