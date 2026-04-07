दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार वजह बनी हैं उनकी भगवान राम के रूप में वायरल हो रही एआई तस्वीरें, जिन्हें देखकर उनके फैंस ही नहीं बल्कि परिवार भी भावुक हो गया है।

दरअसल, फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर के राम लुक सामने आने के बाद इंटरनेट पर कई यूजर्स ने सुशांत को उसी किरदार में एआई तस्वीरें बनाईं। ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर सुशांत होते, तो राम के किरदार के लिए परफेक्ट साबित होते।

इन वायरल तस्वीरों को देखकर सुशांत की बहन श्वेता सिंह भी खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर भाई की ये तस्वीरें शेयर करते हुए एक इमोशनल नोट लिखा। उन्होंने कहा कि “राम सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि मर्यादा, करुणा, साहस और सत्य का प्रतीक हैं,” और सुशांत में ये सभी गुण साफ झलकते थे।

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श्वेता ने आगे लिखा कि भाई को राम के रूप में देखना इसलिए भावुक कर देता है क्योंकि उनके चेहरे की मासूमियत और आंखों की पवित्रता उसी चरित्र की झलक देती है। उनका मानना है कि “आज के दौर में कोई भी राम का किरदार उतनी खूबसूरती से नहीं निभा सकता, जितना सुशांत निभाते।”

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सोशल मीडिया पर फैंस भी श्वेता की बात से सहमत नजर आए। कई यूजर्स ने कमेंट कर कहा कि सुशांत इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस होते। वहीं कुछ लोगों ने उनकी याद में इमोशनल पोस्ट भी शेयर किए।

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन जून 2020 में हुआ था, लेकिन आज भी उनके फैंस उन्हें उतना ही याद करते हैं। ‘राम’ के रूप में उनकी ये झलक एक बार फिर लोगों के दिलों को छू गई है।