नमो-नमो, जी शंकरा भोलेनाथ, शंकरा जय त्रिलोकनाथ, शंभु हे, शिवाय, शंकरा नमो-नमो, जी शंकरा भोलेनाथ, शंकरा रुद्रदेव, हे, महेश्वरा 🔱