चंबल के खतरनाक डाकू बने हैं मनोज वाजपेयी और सुशांत सिंह राजपूत, सोनचिड़िया का पोस्टर हुआ रिलीज़

सुशांत सिंह राजपूत आजकल कई कारणों से सुर्खियों में हैं। उनका एक बड़ा फिल्म प्रोजेक्ट ‘चंदा मामा दूर के’ भले ही ठंडे बस्ते में चला गया हो लेकिन उनकी एक नई फिल्म का पोस्टर काफी दमदार लग रहा है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सुशांत की इस फिल्म का पोस्टर अपने ट्वीटर अकाउंट पर पोस्ट किया। सोनचिड़िया नाम की इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत, भूमि पेडनेकर, मनोज वाजपेयी, रणवीर शौरी और आशुतोष राणा मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म को अभिषेक चौबे ने डायरेक्ट किया है और इसे रॉनी स्क्रूवाला प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। फिल्म 8 फरवरी 2019 को रिलीज़ होगी।

इस फिल्म में आशुतोष राणा, रणवीर शौरी, मनोज वाजपेयी खतरनाक डाकूओं की भूमिका में है। इस फिल्म की अदाकारा भूमि पेडनेकर इस पोस्टर का हिस्सा नहीं है। सुशांत ने चंबल में शूटिंग से जुड़े अनुभव को लेकर कहा था – अभिषेक चौबे की फिल्म की शूटिंग काफी तेजी से चल रही है। मैं चंबल में कुछ समय पहले ही पहुंच गया था क्योंकि मैं यहां के स्थानीय लोगों से बात करना चाहता था ताकि इस जगह के बारे में अपनी समझ को बेहतर किया जा सके।

Is It @itsSSR Or A Dacoit !! Impressive Indeed #Sonchiriya pic.twitter.com/YYFgDb1kU1

— Shrenik Jain (@urstrulyshrenik) January 30, 2018