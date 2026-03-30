Chetak Screen Awards 2026: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 रविवार, 5 अप्रैल को मुंबई में होने वाले हैं। उससे पहले हम आपको पुराने अवॉर्ड समारोहों के कुछ यादगार पलों को साझा कर रहे हैं। ऐसा ही एक खास और मजेदार पल 23वें स्क्रीन अवॉर्ड्स में देखने को मिला था, जब दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म निर्माता करण जौहर को स्टेज पर अपने साथ नाचने के लिए मजबूर कर दिया था।

साल 2016 सुशांत सिंह राजपूत के लिए बेहद खास रहा था। इस साल उनकी फिल्म एम. एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी ने उन्हें जबरदस्त पहचान दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा। इसी शानदार अभिनय के लिए उन्हें 23वें स्क्रीन अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (समीक्षक) का पुरस्कार भी मिला।

इस श्रेणी में मुकाबला काफी कड़ा था। सुशांत के साथ मनोज बाजपेयी (फिल्म अलीगढ़), नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी (फिल्म रमन राघव 2.0) और शाहिद कपूर (फिल्म उड़ता पंजाब) जैसे दमदार कलाकार भी नामांकित थे।

पुरस्कार लेने के बाद सुशांत ने स्टेज पर सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने खास तौर पर फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे और निर्माताओं का आभार जताया, जिन्होंने उन पर भरोसा किया और उन्हें यह भूमिका निभाने का मौका दिया।

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लेकिन इस शाम का सबसे मजेदार पल तब आया, जब सुशांत स्टेज से वापस जा रहे थे। तभी कार्यक्रम के संचालक करण जौहर और करण सिंह ग्रोवर ने उन्हें रोक लिया। करण जौहर ने सुशांत की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत अच्छे डांसर हैं और उनसे स्टेज पर डांस करने के लिए कहा।

सुशांत ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन उन्होंने करण जौहर को भी अपने साथ नाचने के लिए बुला लिया। पहले तो करण जौहर थोड़े हिचकिचाए, लेकिन बाद में मान गए और दोनों ने मिलकर “हाई हील्स ते नच्चे” गाने पर जमकर डांस किया। यह गाना फिल्म ‘की एंड का’ का है, जिसमें अर्जुन कपूर और करीना कपूर खान नजर आए थे।

इस दौरान दर्शकों में बैठी आलिया भट्ट भी इस पल को खूब आनंद लेकर देख रही थीं और करण जौहर का उत्साह बढ़ा रही थीं।

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