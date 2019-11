Netflix India: नेटफ्लिक्स इंडिया पर हिंदी वेबसीरीज की भरमार सी हो गई है। सेक्रेड गेम्स जैसी पहली वेबसीरीज से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्शकों का तेजी से रुख होने लगा लिहाजा देखते-देखते फिल्म से जुड़े कई बड़े नाम इससे जुड़ते गए। इन नामों में एक बड़ा नाम करण जौहर का है जिन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर दर्शकों को अच्छे कंटेंट के साथ फुल मनोरंजन का वादा कर चुके हैं। पहली सीरीज बनाई लस्ट स्टोरीज जिसने काफी सुर्खियां पाईं वहीं सुशांत सिंह राजपूत और जैकलीन फर्नांडिस स्टारर फिल्म ड्राइव (Drive Movie) लेकर आए हैं जिसे थिएटर में रिलीज करने के बजाय नेटफ्लिक्स पर (1 नवंबर 2019) रिलीज किया।

फिल्म को देखकर दर्शक ना सिर्फ इसका सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ा रहे हैं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए इसे करियर का कलंक बता रहे हैं। करण जौहर के माथे ये दूसरी कलंक है जो इसी नाम से दर्शकों को निराश करते सुपरफ्लॉप फिल्म दे चुके हैं। लेकिन सुशांत सिंह के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। ड्राइव एक डकैती की कहानी है। धूम की सारी सीरीज की तरह। इस फिल्म में धूम की तरह ही रेसिंग को दमदार दिखाने की कोशिश की गई है जिसपर खराब वीएफएक्स ने पानी फेर दिया है। अब इस 2 घंटे लेंथ वाली फिल्म को देखकर सुशांत और जैकलीन सहित पकंज त्रिपाठी के फैंस सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं।

Remember when KJo thought Kalank and SOTY2 would be hits and they flopped hard??? #Drive pic.twitter.com/5PhXZclJBz — sphynxonyx (@sphynxonyx1) November 3, 2019

ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा- मौत है ये फिल्म। वहीं एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया-सुशांत सिंह राजपूत को खुशी होनी चाहिए कि ड्राइव को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया और इस तरह इसे केवल एक सीमित तक ही उजागर किया गया। क्या बकवास है ये! पर्णरूप से निरर्थक और समय की बर्बादी है। एक अन्य ने लिखा- अगर पॉल वाकर जिंदा होते तो वह ड्राइव देखकर दोबारा मर जाते। एक और यूजर ने ट्वीट किया-नेटफ्लिक्स पर अब तक का सबसे खराब कंटेंट। प्लीज इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज मत करना। हम भारतीय प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देंगे। और भी पढ़ें ये मजेदार ट्वीट-

Audience to #Drive ::– Game Over. Retweet if you are think so, Give likes if you love this movie! #DriveNetflix #DriveReview pic.twitter.com/Bjdy3KAnLG — ARKA PATRA (@ARKAPATRA5) November 2, 2019

फिल्म को प्रोड्यूस करण जौहर ने किया है। निर्देशन तरुन मनसुखानी का है। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में हैं इसके आलावा जैकलीन फर्नांडीस, बोमन ईरानी, पंकज त्रिपाठी, विक्रमजीत विर्क जैसे बड़े कलाकारों ने भी काम किया है। @NetflixIndia High Alert!

Please remove #netflixdrive from the app. It is so painful to watch such type of content on #netflix @itsSSR @Asli_Jacqueline why you did this movie?@karanjohar Why Visual effects department were not paid? — Kunal Shroff (@koonalshroff) November 2, 2019

On one hand Amazon Prime delivered blockbuster content in Family Man, Made in heaven Netflix keeps on disappointing with Drive, Bard of Blood, Sacred Games season 2#DriveNetflix #Drive pic.twitter.com/KezSncbsg3 — BihariBabu (@mayanksledger) November 2, 2019

#netlixdrive the special effects are so bad it feels like someone watched a tutorial video on YouTube and then made them. #drive — Masoom Hussain (@MasoomHussain5) November 4, 2019

WTF did i just watch poor VFX aside…wtf did i just watch and climax main @itsSSR ki voice dubbed kyu hai and again WTF did i just watch…sala Race 3 , Zero & TOH are oscar winner infront of this trash…WTF did i just watch #Drive #tatti — Santosh Herkal (@evilmady) November 1, 2019

Dare: Just watch #Drive on netflix for 10 mins After 10 min: please pic.twitter.com/XX3Mp5uKMD — Vivek (@PhenomenalVivek) November 1, 2019

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App