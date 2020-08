Sushant Singh Rajput Case: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर किए जाने की याचिका दाखिल की थी। इस याचिका के जवाब में सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए एक्ट्रेस पर आरोप लगाए हैं।

सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि रिया चक्रवर्ती ने मामले के मुख्य गवाह सिद्धार्थ पिठानी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। केके सिंह ने कहा, ‘सिद्धार्थ ने मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस की जांच के खिलाफ एक मेल किया था और रिया ने उस मेल का इस्तेमाल भी अपनी याचिका में किया है। सिद्धार्थ ने अपने इस मेल में दावा किया था कि उन पर रिया के खिलाफ बयान दिए जाने का आरोप लगाया जा रहा है।’ केके सिंह का आरोप है कि केस के मुख्य गवाह सिद्धार्थ पिठानी को किया हुआ मेल आखिर रिया चक्रवर्ती तक कैसे पहुंचा?

#SushantSinghRajput‘s father, KK Singh (in file pic), files counter affidavit before Supreme Court stating the investigation in the FIR has already been transferred to CBI and thus Rhea Chakraborty’s plea seeking transfer of probe to Mumbai stands infructuous. pic.twitter.com/7SogFJkH3C

