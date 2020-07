Ankita Lokhande on Sushant Singh Rajput: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने महज 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। सुशांत की के निधन के डेढ़ महीने के बाद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने कई बातें शेयर की हैं।

एक इंटरव्यू के दौरान अंकिता लोखंडे ने बताया, ‘सुशांत अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी कमजोर नही था। एक दौर था जब हम साथ में थे। उस वक्त का करियर का फेस और अभी के करियर के फेस में सुशांत के काफी अंतर था। सुशांत ने जमीन से अपना सफर तय किया था। सुशांत कभी भी खुदको नुकसान नही पहुंचा सकता था। वो अपना काफी ख्याल रखता था।

