Sushant Singh Rajput case: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं।सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में दावा करते हुए कहा है कि सुशांत को ‘क्लस्ट्रोफोबिया’ था और उन्हें फ्लाइट में बैठने से डर लगता था। रिया ने बताया कि इसी डर की वजह से सुशांत ने यूरोप ट्रिप के लिए फ्लाइट में बैठने से पहले एक किस्म की दवा भी खाई थी। जिसके बाद अंकिता लोखंडे ने एक वीडियो शेयर करते हुए रिया के इस दावे का खंडन किया है।

इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में रिया ने कहा, ‘सुशांत ने यूरोप ट्रिप के लिए फ्लाइट में बैठने से पहले एक किस्म की दवा खाई थी। शायद सुशांत हर फ्लाइट के पहले वही दवा लेते होंगे, इसलिए वो दवा हमेशा उनके पास रहती थी और खुद से ही उन्होंने वो दवा ली थी। सुशांत मोडाफिनिल नाम की एक दवा लेते थे जो उन्हें हरेश शेट्टी नाम के मनोचिकित्सक ने लिखकर दी थी।’

सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने दिया जवाब: सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने बिना रिया का नाम लिए एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सुशांत प्लेन उड़ाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए अंकिता ने इसके कैप्शन में लिखा, ‘क्या यही है क्लस्ट्रोफोबिया? तुम हमेशा से उड़ना चाहते थे और तुमने यह किया भी। हम सभी को आप पर गर्व है।’

Is this #claustrophobia?

You always wanted to fly and you did it and we all are proud of youpic.twitter.com/5gc2sgyaEK

— Ankita lokhande (@anky1912) August 27, 2020