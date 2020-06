Sushant Singh Rajput Died at 34: सुशांत सिंह राजपूत की मौत से फैंस को बहुत बड़ा धक्का लगा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त कहा जा रहा है कि ‘सुशांत नेपोटिज्म की भेंट चढ़ गए।’ ऐसे में कई बॉलीवुड सितारे भी इस मामले में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि ‘हां बॉलीवुड में नेपोटिज्म है और इससे सुशांत की जान गई है।’ कंगना रनौत से लेकर शेखर कपूर तक, सुशांत की काबिलियत की तारीफ करते हुए इस बारे में सब कहते नजर आए कि सुशांत को बॉलीवुड से अलग थलग करने की एक कोशिश सी चलती रही थी।

सोशल मीडिया पर अब ‘जस्टिस फॉर सुशांत’ नाम का हैशटैग भी काफी ट्रेंड कर रहा है। वहीं सोनम कपूर, करण जौहर और आलिया भट्ट को नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का दोषी बताया जा रहा है। इसको लेकर अब स्वरा भास्कर ने उन लोगों को जवाब दिया है जो करण जौहर, आलिया भट्ट और सोनम कपूर को लेकर नेपोटिज्म से जोड़ कर देख रहे हैं औऱ सुशांत की मौत के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

स्वरा ने इस बीच एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में स्वरा लिखती हैं- ‘सुशांत ने बेशक एक नोट तक नहीं लिखा। हम नहीं जानते वह किस चीज से मायूस थे औऱ किस सिचुएशन से गुजर रहे थे। इसलिए इस तरह की बातें करना बंद करें। चुप करो तुम लोग जो अपनी भड़ास ऐसे निकाल रहे हो। उसने कोई नोट नहीं छोड़ा है अपने पीछे समझे। वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। वह चला गया। अब उसे शांति से जीने दो, और उसकी फैमिली की प्राइवेसी का थोड़ा खयाल रखो।’

Sushant didn’t leave a note. We don’t know what he went thru. We don’t know the cause. STOP taking out ur frustration using the pain of a troubled person. He didn’t leave a note! Get it? He didn’t want to talk about it. He’s gone. Let him have his peace & his family privacy. 2/n

— Swara Bhasker (@ReallySwara) June 15, 2020