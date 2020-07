Sushant Singh Rajput Death Case, Forensic Test Video Viral Leak: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक तरफ फैंस सोशल मीडिया पर सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुशांत की फैमिली ने रिया चक्रव्रती पर संगीन आरोप लगाए हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की एक कथित फरेंसिक टेस्ट वीडियो लीक होने की बात सामने आ रही है।

टाइम्स नाउ के मुताबिक लीक वीडियो में इंवेस्टिगेशन करता एक अफसर कहता सुना जा रहा है कि ‘ये वीडियो लीक न हो जाए वरना हमारी जांच बर्बाद हो जाएगी।’ इस वीडियो में किसकी आवाज है, कौन किससे ये बात कह रहा है? क्या ये वीडियो की असली ऑडियो है या फिर डब की गई है, या ये किसी और का वॉइस ओवर है? इस तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं।

बता दें, इससे पहले सोशल मीडिया पर सुशांत के पिता द्वारा पटना पुलिस को लिखा गई कंप्लेंट की कॉपी भी लीक हो गई थी। सुशांत के पिता ने 7 पन्नों का लेटर पुलिस को कंप्लेंट के तौर पर दिया था, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुशांत के पिता केके सिंह ने अपनी शिकायत में लिखा है- ‘रिया ने सुशांत संग धोखाधड़ी की है और सुसाइड के लिए उकसाया है।’

