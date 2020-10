Sushant Singh Rajput Death, Rhea Chakraborty: सुशांत सिंह मौत मामला नए नए मोड़ ले रहा है। अभी एनसीबी की ड्रग्स मामले में जांच चल रही है। वहीं सुशांत मौत मामले में नया खुलासा हुआ है। एक शख्स सामने आया है जो दावा कर रहा है कि एक आई-विटनेस ने उन्हें उस रात की एक बहुत हैरान कर देने वाली बात का जिक्र किया। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट के मुताबिक विवेकानंद गुप्ता नाम के शख्स ने कहा कि एक आई-विटनेस ने उन्हें इनफॉर्म किया कि 13 तारीख की रात को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से मिली थी।

जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया 8 जून को ही सुशांत का फ्लैट छोड़ अपने घर वापस चली गई थीं और उसके बाद न ही वे सुशांत से मिलीं, न ही उनका फोन उठाया। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी एक ट्वीट किया जिसमें रिपब्लिक की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि 13 जून की रात को सुशांत और रिया की मुलाकात हुई थी।

रिपब्लिक भारत के वीडियो में रिपोर्टर उस शख्स से पूछती हैं- ‘आपने जो ट्वीट किया है उसबारे में बताइए’। तब शख्स ने बताया- ‘ये घटना हुई है 13-14 की रात को मुझे आई विटनेस ने बताया है कि 13 की रात को या 14 की अर्ली मॉर्निंग 2 या 3 बजे सुशांत चक्रवर्ती रिया को छोड़ने उसके फ्लैट में ऊपर तक गया था। इसलिए ये कहना कि 8 को छोड़ कर चली गईं ये किसी को गले उतरेगा नहीं। क्योंकि आई-विटनेस ने देखा भाई।’

This is a true Breaking News in all sense, a game changer! A witness who can confirm that Bhai met Rhea on 13th night! What exactly conspired on 13th night, that Bhai was found dead the next morning? #JusticeForSSR #SaluteRepublic #Revolution4SSR pic.twitter.com/9jz8yIzKvg

— Shweta Singh Kirti (@shwetasinghkirt) October 1, 2020