Sushant Singh Rajput case: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत स‍िंह राजपूत के निधन का केस उलझता ही जा रहा है। सुशांत की मौत के मामले में अब ड्रग्स का एंगल भी सामने आ रहा है। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच करने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच हुई व्हाट्सएप चैट का ब्यौरा सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दे दिया है। दरअसल रिया चक्रवर्ती की एक वॉट्सऐप चैट सामने आई है ज‍िसमें वह ड्रग्स के डीलर के संपर्क में नजर आ रही हैं जिसके चलते अब इस केस में ड्रग्स का एंगल भी सामने आया है।

टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक रिया ड्रग्स का इस्तेमाल और डीलिंग कर रही थीं जिसके चलते अब नारकोटिक्स ब्यूरो इस मामले की जांच करेगा। ईडी ने इस चैट को सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जांच के लिए सौंप दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर ईडी ने रिया और उनके परिवार के मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए थे उन्‍हीं मोबाइल में वॉट्सऐप चैट में ड्रग्स का एंगल सामने आया है।

