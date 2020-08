सुशांत की बॉडी पीली पड़ गई थी, दोनों पैर मुड़े थे और उनपर निशान था- एंबुलेंस के अटेंडेंट का दावा

Sushant Singh Rajput Death Mystery: सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुशांत के बॉडीगार्ड, जिम ट्रेनर, एक्स असिस्टेंट के बाद अब एंबुलेंस अटेंडेंट का चौंकान वाला बयान सामने आया है। अटेंडेंट के मुताबिक सुशांत की बॉडी जब एंबुलेंस में रखने के लिए ले जाई जा रही थी तब उन्होंने नोटिस किया था कि सुशांत की बॉडी स्ट्रेट न होकर उनके पैर मुड़े हुए थे। सुशांत के चेहरे और बॉडी के कई पार्ट्स में निशान थे।

उनके पैरों पर भी निशान देखे गए थे। वहीं उनकी बॉडी पीली पड़ गई थी। एंबुलेंस अटेंडेंट के मुताबिक उन्होंने कई बॉडीज देखी हैं लेकिन सुसाइड केस में कभी भी बॉडी पीली नहीं पड़ती। लेकिन सुशांत के केस में ऐसा हो गया, बॉडी पीली पड़ गई थी।

टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एंबुलेंस के अटेंडेंट ने दावा करते हुए बताया कि ‘भाई सुसाइड वाली बॉडी जो होगी ना वह पीली नहीं पड़ेगी कभी। सुसाइड वाली बॉडी में निशान भी नहीं होता कोई। जब कोई फांसी से लटकता है तो रस्सी भी रहती है साथ में। उसका पैर भी मुड़ा हुआ था। पैर कैसे मुड़ जाएगा? पैर पर निशान कैसे आया? दोनों पैर मुड़े हुए थे। जब कोई फांसी लेगा तो पैर मारेगा ना, उसके पैर मुड़े थे। फांसी लेने के बाद फेस बाहर आता है, उसका नहीं था। पूरे गले पर निशान होगा। जब आदमी फांसी लेता है तो ऐसे निशान नहीं आता है। मुंह गले से चिपका रहेगा। ऐसा नहीं था। मेरे को लगता है लटकाया है किसी ने।’

