सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर मुंबई और बिहार पुलिस आमने-सामने हैं। मामले की जांच करने के लिए पटना से मुंबई पहुंचे एसपी विनय कुमार को बीएमसी द्वारा जबरन क्वारन्टीन करने के बाद मामला गरमा गया है। इसी बीच ‘आज तक’ पर एक लाइव डिबेट के दौरान शिवसेना नेता संजय राउत और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आमने-सामने दिखे।

डिबेट के दौरान संजय राउत ने बिहार पुलिस की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘जिस दिन मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस से ज्ञान लेना पड़े उस दिन तो मुंबई पुलिस को बंद कर देना पड़ेगा।’ डिबेट में शामिल बिहार के डीजीपी ने इसका करारा जवाब दिया। बिहार के डीजीपी ने कहा, ‘मेरा बोलना उचित नहीं होगा, यह फूहड़ होगा और इससे और तरह-तरह की गलतफहमी पैदा होगी। मैं इस कुतर्क और विवाद में नहीं जाना चाहता। वे (मुंबई पुलिस) सुप्रीम हैं…सुपर हैं… द बेस्ट हैं…बेस्ट पुलिस ऑन दिस यूनिवर्स। वे ब्रिटिश पुलिस से भी अच्छे हैं, अमेरिकन पुलिस से भी अच्छे हैं, कनाडा की पुलिस से भी अच्छे हैं।’

उन्होंने आगे कहा, ‘दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ मुंबई पुलिस, 34 साल का एक मुस्कुराता हुआ नौजवान, जो जीवन में सफल था, जिसके पास दौलत थी, शोहरत थी, नाम था और कोई कारण नहीं था कि वह अपने आप को फांसी पर चढ़ा ले, ये 50 दिन से इंक्वायरी कर रहे हैं और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे।ऐसी पुलिस को तो मैं सलाम करता हूं। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है…।’

संजय राउत और बिहार डीजीपी के बीच डिबेट का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तमाम तरह के कमेंट भी आ रहे हैं। ओमकार नाम के एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए अपने ट्वीट में संबित पात्रा को टैग कर लिखा, ‘माफ कीजिएगा, आज के डिबेट में तो इन्होंने बाजी मार ली।’

Sorry @sambitswaraj and @ARanganathan72. Todays moment of the day on Television News goes too him pic.twitter.com/FXNVOZNDdP

— Omkar Shetty (@omkar_gs) August 3, 2020

पंकज नाम के एक अन्य यूजर ने लिखा ‘बिहार के डीजीपी जो कह रहे हैं वह एकदम सही है। इस वक्त मुंबई पुलिस अर्बन नक्सल्स के हाथों में खेल रही है’। राजेश कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा ‘मैं मुंबई पुलिस को सपोर्ट करता हूं, लेकिन यह कोई पुलिस का मामला नहीं है, जांच का विषय है’।

