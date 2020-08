Sushant Singh Rajput Death Case: सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में बिहार पुलिस की एंट्री के बाद से फैंस में उम्मीद जागी है कि अब सच सामने आएगा। लेकिन इस बीच कई लोग बिहार पुलिस पर ही सवाल खड़े करने लगे। ऐसे में सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस के समक्ष परेशानियां खड़ी की जा रही हैं ताकि केस की इंवेस्टिगेशन सही से न हो पाए।

इस बीच फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने भी एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में विवेक अग्निहोत्री ने बिहार पुलिस के डीजीपी पर निशाना साधा था। हालांकि बाद में उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट करते हुए माफी भी मांगी थी। विवेक ने अपने डिलीटिड पोस्ट में कहा था- ‘माफ कीजिएगा, पर क्या ये डीजीपी पुलिस है या फिर बी ग्रेड पॉलिटिशन? इस तरह का व्यवहार कोई भी नेशनलिस्ट नहीं सहेगा। नहीं तो हम जनता ऐसे हो जाएंगे औऱ ये पुलिस पॉलिटिक्स करेगी, वहीं मीडिया पॉलिशिंग करेगी।’

विवेक अग्निहोत्री के इस कमेंट के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लोगों से काफी कुछ सुनने को मिला। सुशांत के लिए जस्टिस मांग रहे कई लोग इस बीच आगे आकर बिहार पुलिस के लिए बोले कि अग्निहोत्री को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए।

तो किसी ने सवाल किया कि मुंबई पुलिस का कार्य देखा? एक यूजर ने कहा- ऐसे ही सवाल मुंबई पुलिस के लिए भी पूछते तो बात बनती। विवेक अग्निहोत्री ने इसके बाद अपना ये पोस्ट डिलीट करने में बेहतरी समझी।

Dear friends,

I am deleting my tweet on @ips_gupteshwar’s I/v to a media channel. Perhaps, I misunderstood. My idea was never to hurt anyone.

In fact, I have been fighting Mah Govt & Bollywood Mafia from the front and spoke on several TV channels demanding a fair CBI inquiry.

