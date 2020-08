Sushant Singh Rajput, Subramanian Swamy: सुशांत सिंह राजपूत मामले में कड़ियां उलझती जा रही हैं और सवाल खड़े होते जा रहे हैं। सुशांत फैंस इस मामले में शुरू से ही मुंबई पुलिस की तफतीश के तरीके पर उंगली उठाते हे हैं और शक जाहिर करते रहे हैं। वहीं अब सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में कुछ अहम सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक साथ 3 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने केस से जुड़े कई कान खड़े कर देने वाले सवाल पूछे हैं।

सुशांत की मौत के बाद उनके घर सुशांत की बॉडी लेने दो एंबुलेंस आ गई थीं। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुई थीं। वहीं कई टीवी चैनल्स ने भी दावा किया था कि सुशांत के फ्लैट के नीचे दो एंबुलेंस आई थीं। ऐसे में मामले में स्वामी ने ट्वीट कर सवाल किए- वहां दो एंबुलेंस क्यों खड़ी थीं? किसने बुलाया उन्हें? अगर मुझे भरोसेमंद जवाब नहीं मिलता है तो हमें सुशांत का वो सर्वेंट दोस्त तो मिल सकता है? कहां है Samuel? वह मिसिंग है। वह जिंदा भी है या मर गया है? तो क्या वो दूसरी एंबुलेंस उसके लिए थी?’

स्वामी से पहले सोशल मीडिया पर आम जनता ये सवाल उठा रही थी कि दो एंबुलेंस का क्या काम था और Samuel जो कि सुशांत का अच्छा दोस्त औऱ उसके घर पर रहता था, वो कहां है? Samuel की अब तक कोई जानकारी न आने को लेकर भी कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े करे थे, कि वह दूसरी एंबुलेंस कहीं Samuel के लिए तो नहीं थी?

Why were two ambulance? Who called them? If I don’t get truthful answers we may get a clue why SSR loyal servant Samuel is missing . Is he alive or dead.? Was one ambulance intended for him?

