Sushant Singh Rajput Death Case: सुशांत सिंह राजपूत मामले में आए दिन खुलासे होते जा रहे हैं औऱ केस उलझता दिख रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेन्द्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) की पत्नी ने भी मुंबई पुलिस की नाकामी पर कमेंट किया है। तो वहीं एक्ट्रेस रेणुका शहाणे (Renuka Shahane ) मुंबई पुलिस के समर्थन में आगे आईं। लेकिन सोशल मीडिया पर वह ट्रोल हो गईं।

दरअसल, अमृता फडणवीस ने सुशांत सिंह मामले में चल रही मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की तनातनी और मुंबई पुलिस की तफ्तीश के बाद एक ट्वीट कर कहा- ‘मुंबई में रहना अब सेफ नहीं।’ उन्होंने लिखा- ‘जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का केस हेंडल किया जा रहा है, मुझे लगता है कि मुंबई में इंसानियत कहीं खो गई है। अब यहां रहना सेफ नहीं है। इनोसेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोगों के लिए। जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर दिशा सलेन।’

पूर्व सीएम की पत्नी के इस ट्वीट को देखने के बाद एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने भी ट्वीट किया और कहा- ”अगर वह सीएम की पत्नी होतीं तो वह मुंबई के बारे में ऐसा बयान नहीं देती, चाहे हालात कुछ भी हों। याद है- एल्फिंस्टन पुल (Elphinstone bridge) का ढहना जब @Dev_Fadnavis का कार्यकाल था? कई मुंबईकरों की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने मुंबई को सुरक्षित नहीं होने या दिल से बेहाल होने के बारे में कुछ नहीं कहा था!”

The manner in which #SushantSinghRajputDeathCase is being handled – I feel #Mumbai has lost humanity & is no more safe to live – for innocent, self respecting citizens #JusticeforSushantSingRajput #JusticeForDishaSalian

रेणुका के ट्वीट पर तभी पंकज सेन नाम के शख्स ने जवाब दिया औऱ कहा- ‘उनके स्टेटमेंट में कुछ भी पॉलिटिकल नहीं था। जब मुंबई पुलिस और सरकार कुछ कर नहीं रही है औऱ तथ्यों को उल्टा छिपाने में मदद कर रही है, तो लोगों को बोलना होगा।’

रेणुका ने फिर एक ट्वीट किया औऱ कहा- ‘किसी के भी दबाब में जांच नहीं होनी चाहिए। चाहे वह मीडिया हो या पॉलिटीशियन या कोई भी। अगर ये सुसाइड है औऱ ये कराया गया है तो अपराधियों को सजा मिलना जरूरी है। जस्टिस जरूरी है। अगर ये मर्डर है तो कातिलों का पकड़ा जाना जरूरी है। लेकिन बिहार वेस मुंबई नॉनसेस ये मदद नहीं करने वाला।’

There is! If she were the CMs wife she wouldn't make such a statement about Mumbai, whatever the circumstances. Remember Elphinstone bridge collapsing during @Dev_Fadnavis tenure? Many Mumbaikars died but she did not say anything about Mumbai not being safe or being heartless! https://t.co/78jUz6KheL

— Renuka Shahane (@renukash) August 4, 2020