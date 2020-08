Sushant Singh Rajput, CBI Investigation: सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई जांच करने के बिहार सरकार के अनुरोध को मान लिया है। जांच CBI को सौंप दी गई है। बता दें कि कोर्ट रिया चक्रवर्ती की जांच पटना से मुंबई ट्रांसफर करने पर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिनेता की मौत के मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए।

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में पटना पुलिस के पास न तो एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है और न ही जांच है। इसे सियासी मुद्दा बना दिया गया। दूसरी तरफ, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि इस केस में महाराष्ट्र पुलिस जानबूझकर सबूतों को नष्ट कर रही है।

IPS को क्वारंटीन करने पर लताड़: सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच करने मुंबई पहुंचे पटना एसपी विनय कुमार को बीएमसी द्वारा जबरन क्वारंटीन करने पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस के अधिकारी को क्वारंटीन करने का अच्छा संदेश नहीं गया, जबकि मुंबई पुलिस की अच्छी प्रोफेशनल रेप्युटेशन है।

क्या मैंने अपना वादा पूरा किया?: उधर, केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सुशांत केस को सीबीआई को सौंपने की जानकारी देने के बाद इस मामले पर बीजेपी के फायरब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी बयान आया है। स्वामी ने ट्वीट किया, ‘केंद्र ने एससी को सूचित किया कि सुशांत केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। क्या मैंने अपना वादा पूरा किया? अब फ्री हूं?।’ स्वामी के इस ट्वीट पर तमाम लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘बिल्कुल नहीं। जब तक बॉलीवुड से माफियाराज खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आपको चैन नहीं लेना चाहिए।’

The SC has been informed by the Centre that Sushant case has been handed over to CBI. Have I completed my commitment and free to go?

पायल गोयल नाम की यूजर ने लिखा, ‘स्वामी जी, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। आप हैं तो उम्मीद है। इस सुशांत के लिए भी आप की हमें जरूरत है और आने वाले किसी और सुशांत के लिए भी हमें आपकी जरूरत रहेगी। जो आपने किया है उसके लिए आप को शत-शत नमन। आपका बहुत-बहुत आभार, पर जिम्मेदारियां यहीं खत्म नहीं होतीं। हम पर तो भारत की जिम्मेदारी है।’ सुनीता कुमार नाम के यूजर ने लिखा, ‘आपने कुछ नहीं किया। बिहार सरकार की सिफारिश पर केस सीबीआई को सौंपा गया। जो आपने नहीं किया है, उसका क्रेडिट मत लीजिये।’

No sir @Swamy39, we need closure, CBI can also be manipulated like they did in Jiah Khan case.

You have been the spearhead of this fight but this fight is still on.#CBIforShushant

— Kangana Ranaut (@KanganaOffical) August 5, 2020