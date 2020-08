बॉलीवुड सिंगर और कंपोजर विशाल ददलानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। विशाल आए दिन अपने ट्वीट के जरिए चर्चा में बने रहते हैं। इस बीच सुशांत केस पर डिबेट का रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ़ अर्णब गोस्वामी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अर्णब डिबेट के दौरान चीखते हुए कह रहे हैं, ‘मुझे ड्रग दो। मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ।’

विशाल ददलानी ने अर्णब गोस्वामी के इस वीडियो पर ताना मारते हुए ट्वीट कर लिखा, ‘अर्णब गोस्वामी के बीजेपी-चैनल पर पूर्व-प्रसारण की तैयारी।’ विशाल ददलानी के इस ट्वीट को देख कर ढेर सारे रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। संदीप शर्मा ने लिखा, ‘सरकार को अर्णब को लेकर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस व्यक्ति को बेहतर इलाज की जरूरत है चिल्लाने के साथ-साथ आने वाले समय में यह काटना शुरू न कर दे। ऐसा दहशत का माहौल ना बने इसलिए सरकार कुछ करे।’

Ashamed of such people and ashamed of people who are consuming this toxic every night along woth their kids. I have stopped watching him long back. He asked very tough questions when he took interview of PM. He is so frustrated that how Rhea gave interview to another channel.

— Deb (@Lnk2goldy) August 29, 2020