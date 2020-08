Sushant Singh Rajput Case: सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस की सीबीआई जांच कर रही है। केस में कई तरह की डेवलेपमेंट्स आए दिन देखने को मिल रहे हैं। इधर, दिशा सालियान से जुड़ी एक और बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान (Disha Salian) का फोन उनकी मौत के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा था।

खबरों के मुताबिक दिशा की मौत के बाद से 9 दिन तक दिशा का फोन इस्तेमाल हुआ है। दिशा का फोन न सिर्फ स्विच ऑन हुआ बल्कि उससे इंटरनेट कॉल्स भी की गई हैं। ये इंटरनेट कॉल्स 9 जून से 17 जून के बीच की गईं। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक चश्मदीदों के अनुसार, मुंबई पुलिस (Mumbai Police) उस घटनास्थल पर पहुंची थी जहां दिशा की मौत हुई थी, उस वक्त पुलिस ने दिशा का फोन जब्त नहीं किया था।

तो वहीं टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने दिशा का फोन उनकी मौत के बाद स्विच ऑन किया था, जो कि इंवेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का हिस्सा था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सुशांत की एक्स मैनेजर के फोन कॉल रिकॉर्ड्स से जाहिर होता है कि दिशा की मौत के बाद 9 दिनों तक उनका फोन चालू रहा।

बता दें, सुशांत केस में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्मय स्वामी ने मामले में एक बार फिर सुशांत सिंह की मौत को हत्या बताया है और इसके तार दुबई से जुड़े होने के बात कही है।

Like in Sunanda Pushkar case the real give away was what was found in her stomach during post mortem by AIIMS doctors. This was not done for Sridevi or Sushant. In Sushant case a Dubai compliant drug dealer Ayash Khan had met Sushant on the day of Sushant’s murder. Why?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 24, 2020