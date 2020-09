सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन नई बातें और दावे सामने आ रहे हैं। मीडिया में भी तमाम तरह की बहस देखने को मिल रही है। इसी बीच टाइम्स नाउ पर सुशांत केस को लेकर आयोजित एक डिबेट के दौरान जब पैनलिस्ट ने इकॉनमी का मुद्दा उठाया तो एंकर राहुल शिवशंकर भड़क गए।

डिबेट के दौरान पैनलिस्ट सुमंथ रमन ने कहा कि बहस में देश के तमाम जरूरी मुद्दों जैसे इकॉनमी की खराब हालत और चीन की आक्रामकता जैसे जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है ऐसे में वे इस डिबेट की निंदा करते हैं। इस पर एंकर राहुल शिवशंकर ने सुमंथ को बीच में टोकते हुए कहा कि अगर आपके लिए यह डिबेट इतनी ही निंदनीय है तो इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए और सुबह का अखबार पढ़िए। न ही अपना समय बर्बाद करिए और ना ही हमारे दर्शकों का और देश का समय बर्बाद करिए।

राहुल शिवशंकर ने आगे कहा कि जब इकॉनमी पर बहस होगी तो इस पर बात करेंगे लेकिन आपको उस डिबेट में कतई नहीं बुलाएंगे क्योंकि मुझे यकीन है कि आप को जीडीपी के बारे में कुछ अता-पता नहीं है। इस पर जब सुमंथ ने जवाब देना चाहा तो राहुल शिवशंकर ने दोबारा उन्हें रोक दिया और कहा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपको उसका जवाब पता है तो सीधे-सीधे जवाब दीजिए। अगर नहीं पता है तो चुप रहिए।

#SSRJune14Truth | @SumanthRaman, Political Analyst dodges Rahul Shivshankar’s question on SSR case instead speaks on India’s economic condition. | INDIA UPFRONT pic.twitter.com/YExM08UPbb

— TIMES NOW (@TimesNow) August 31, 2020