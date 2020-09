वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आशुतोष बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इस बीच आशुतोष ने ट्वीट कर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हो रही कवरेज पर कुछ एंकर और न्यूज चैनल पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया है। आशुतोष ने ट्वीट कर लिखा, ‘अभी भी कुछ बेशर्म चैनल और एंकर सुशांत मामले में झूठी खबरें प्रसारित कर रहे हैं। शर्मनाक…’

आशुतोष के इस ट्वीट पर यूजर्स की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। कुमार पुष्कर नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘अच्छा। इसका अर्थ यह है कि आप सुशांत केस की सच्चाई जानते है तभी तो shameless मीडिया के न्यूज को गलत ठहरा रहे हैं। हम सीबीआई से माँग करते है कि आशुतोष सर से गहन पूछताछ की जाए क्योंकि इन्हें ही मालूम है कि shameless मीडिया गलत खबर दे रहा है।’

जयन्ती प्रसाद ने लिखा, ‘जब इकोनॉमी नीचे की ओर बढ़ रही है, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, चीन सरहद पर दस्तक दे रहा है, ऐसे में टाइम्स नॉउ की एंकर नविका अब भी SSR की चैट दिखा रही है! जागो भक्तों जागो भगवान राम न आपको भी बुद्धि दी है उपरोग करो।’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘कृप्या अपनी बातों में स्पष्ट रहें आशुतोष जी क्योंकि हम उस चैनल और एंकर का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, जो पत्रकारिता के नाम पर पीआर की तरह काम कर रहा है।’

When economiy is heading toward bottom, crores of people are jobless, corona cases are all time high, China is knocking on the birder, Navika on times now is still showing SSR’s chat ! Jago bhakto Jago ..Bhagwan Ram ne aapko bhi budhi di hai upyog karo…

— Jayanti Prasad Ph.D (@jayanti_prasad) September 1, 2020