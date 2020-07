सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में FIR दर्ज होने और तमाम आरोप लगने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रहीं रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ी है। रिया के एडवोकेट की तरफ से एक्ट्रेस का एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें एक्ट्रेस कह रही हैं कि ‘सच्चाई की जीत होगी’।

वीडियो में रिया चक्रवर्ती आगे कहती हैं, ‘मेरा न्यायपालिका और भगवान पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरे बारे में तमाम भद्दी और भयानक बातें कही जा रही हों। लेकिन मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है’।

रिया ने आगे कहा, ‘मामला कोर्ट में है इसलिए अपने वकीलों के सुझाव अनुसार मैं अभी इस पर कुछ नहीं कहूंगी। सत्यमेव जयते…सच्चाई की जीत होगी…।’ आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती का वीडियो उनके वकील सतीश मानशिंदे ने जारी किया है।

#WATCH: Rhea Chakraborty releases video on #SushantSinghRajputDeathCase.

She says, “I’ve immense faith in God & the judiciary. I believe that I’ll get justice…Satyameva Jayate. The truth shall prevail.” pic.twitter.com/Fq1pNM5uaP

— ANI (@ANI) July 31, 2020