Sushant Singh Rajput Case: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। इस फैसले के बाद फैंस में काफी उत्साह है वहीं BJP सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने खुशी जताते हुए ट्वीट कर लिखा, ‘CBI जय हो’ सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट पर और केस CBI को सौंपने पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, ‘अब उन डिजाइनर पत्रकारों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए जो कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा कलाकार नहीं है जिसकी मृत्यु की जांच सीबीआई करे। वह लोग सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय पाने के लिए शांत रहने के लिए बोल रहे थे।’ एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘यह प्रारंभिक जीत है अभी और बहुत कुछ बाकी है। दिशा और सुशांत मामले मे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। सभी रिपोर्ट्स को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए।’

अलका तिवारी ने सुब्रमण्यम स्वामी को धन्यवाद देते हुए लिखा, ‘आपके समर्थन के लिए धन्यवाद सर। एकता कपूर ने मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए फंड जुटाने के लिए पवित्र रिशता फंड लॉन्च किया है। वह सुशांत की मौत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्हें इसके लिए किसने अनुमति दी?’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘बात केवल मुंबई पुलिस और ठाकरे के मुँह पर तमाचे की नहीं है बात यह भी है कि कोर्ट को भी लगता है सुशांत केस में गड़बड़ है।’

Thanks Sir for your support. Sir @ektarkapoor launched Pavitra Rishta Funds to raise fund for mentally ill people. She is using Sushant after

his death. Who gave them permission? @narendramodi @PMOIndia Take back her Padam Shri #1StepToSSRJustice pic.twitter.com/v4qgjNm4LW

— Alka Tiwari (@alka_tiwari108) August 19, 2020