Sushant Singh Rajput Case: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत स‍िंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की टीम ने रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी की है। रिपोर्ट्स की मानें तो एनसीबी को छापेमारी के दौरान इस मामले मे कोई खास सबूत नहीं मिले हैं।

NCB के अधिकारी के मुताबिक नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस ऐक्ट के तहत छापेमारी की गई है। दो घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद एनसीबी की टीम ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया है। उन्‍हें एनसीबी दफ्तर ले जाया गया है। सैमुअल मिरांडा पर ड्रग्‍स खरीदने और ड्रग्‍स लेने के आरोप हैं। सैमुअल मिरांडा को NDPS ऐक्ट के तहत हिरासत में ले लिया है। बता दें कि सैमुअल पर आरोप है कि उन्‍होंने शौविक चक्रवर्ती के लिए ड्रग्‍स खरीदे थे।

House search being conducted at Showik Chakraborty’s and Samuel Miranda’s residences as provided under NDPS Act: Narcotics Control Bureau (NCB) https://t.co/EpKDxZEkqK

— ANI (@ANI) September 4, 2020