सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच सीबीआई कर रही है। मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से जांच एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच बॉलीवुड एक्टर कमाल खान यानी केआरके ने तंज कसा है। मामले की मुंबई में चल रही जांच के बहाने कमाल खान ने बिना नाम लिए यूपी पुलिस व्यवस्था पर ताना मारा है। एक्टर ने कहा कि अगर यह जांच यूपी में चल रही होती तो रिया की कार चार बार पलट चुकी होती। गौरतलब है कि पुलिस वालों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन से हुई थी। उसे यूपी लाते वक्त कार पलट गई थी और एन्काउंटर में मारा गया था। इसी घटने के संदर्भ में केआरके ने यूपी प्रशासन पर तंज कसा है।

कमाल खान ने ट्वीट किया, ये तो शुक्र है कि इन्वेस्टिगेशन मुंबई में हो रही है। अगर जांच यूपी में होती तो अब तक रिया चक्रवर्ती की कार चार बार पलट चुकी होती। कमाल खान के इस ट्वीट पर यूजर्स भी तरह-तरह के कमेंट्स करने लगें। एक यूजर ने लिखा कि और यूपी के बारे में मजाक करने वालों को गोली भी लग गई होती, समझे..। एक यूजर ने कमेंट किया, ये इतना बढ़िया काम तो यूपी में हो सकता है…। मुंबई में नहीं।

एक यूजर ने केआरके पर पलटवार करते हुए लिखा, फालतू में। कुछ भी..। यूपी कहां से बीच में आया अक्लमंद। बिहार और मुंबई झगड़े। मुंबई की असफलता की वजह से तब सीबीआई आई। यूपी बीच में कहां से आया। एक यूजर ने कहा कि सही कह रहे हैं सर, हम यूपी वाले इंतजार करते हैं। रिया की कार पलटाने के लिए।

एक अन्य यूजर ने केआरके को जवाब देते हुए कहा, ये तो शुक्र करो कि आप इंडिया में बैठे हो…हॉलीवुड में होते तो मानहानि के केस में पैसे भरते भरते आप फकीर हो जाते।

Faltu mein . Kuch bhi…UP kahan se aaya beech mein akalmand. Bihar and Mumbai fought then came CBI coz of Failure of Mumbai police. UP kahan se aaya beech mein..

गौरतलब है कि सीबीआई ने आज सुबह (सोमवार) 11 बजे सुशांत की बहन मीतू सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। मीतू सिंह से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ होगी। वहीं रिया चक्रवर्ती से आज भी पूछताछ होगी। सीबीआई सुशांत केस में रिया से तीन दिनों से पूछताछ कर रही है।

At least UP police is killing the criminals by turning the car over, not like the Mumbai police, which itself is protecting the criminals.#ShameOnMumbaiPolice

