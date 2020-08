Sushant Singh Rajput Case: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की एक्स-मैनेजर दिशा सालियान (Disha Salian) की मौत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिशा की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिली है जिससे इस बात का पता चल रहा है कि दिशा की ऑटोप्सी उनकी मौत के दो दिन बाद की गई थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इस पर कई सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही मुंबई पुलिस पर सबूतों की अनदेखी करने का भी आरोप लग रहा है।

टाइम्स नाउ के मुताबिक दिशा की ऑटोप्सी पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर दिनेश राव का कहना है कि दिशा की ऑटोप्सी 2 दिन लेट करना पुलिस की लापरवाही है और उन्हें इसपर जवाब देना चाहिए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शुअल असॉल्ट के इंडिकेशंस हैं इसीलिए उन्होंने बायलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि दिशा की मौत के बाद क्लोथ मैटेरियल और नेल स्क्रैपिंग को इग्नोर कर दिया जो कि जरूरी होते हैं।

TIMES NOW accesses the autopsy report of Sushant Singh’s former manager Disha Salian. The autopsy was conducted 2 days after her death.

Waji & Bhavatosh with details. | #SushantJusticeCampaign pic.twitter.com/feogtYtzKs

— TIMES NOW (@TimesNow) August 6, 2020