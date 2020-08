बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत स‍िंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के केस को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) की ओर से बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सुशांत मामले में हो रही मीडिया कवरेज को अजीब बताते हुए कहा, ‘ये अजीब बात है मैंने कभी मीडिया की इतनी रूची किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के केस में नहीं देखी। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि मीडिया इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहा है।’

दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, ‘सुशांत के व्यवहार और लोकप्रियता से नहीं लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया होगा। अब जब सीबीआई जांच कर रही है, तो सच सामने आएगा।’ यूजर्स दिग्विजय सिंह के इस बयान पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने दिग्विजय सिंह की महेश भट्ट संग फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘जो अपने सबसे अच्छे दोस्त, महेश भट्ट के साथ भगवा आतंक की किताबें जारी कर रहा था, उसे जाहिर तौर पर इससे समस्या होगी क्योंकि उसका दोस्त जल्द ही गिरफ्तार होने वाला है। इस बात को न भूलें कि राहुल भट्ट, डेविड हेडली के साथ शामिल था।’

The one who was releasing saffron terror books with his best buddy, mahesh bhatt, will obviously have a problem with it as his buddy is going to be arrested soon.

Not to forget Rahul bhatt was involved with David Headly, the conspirator of taj attacks pic.twitter.com/5J6Of0Jg2j

— Bianca (@truebiancaa) August 26, 2020