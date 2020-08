Sushant Singh Rajput Case: सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एजेंसी की एफआईआर में रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक, मां संध्या चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत, सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी का नाम शामिल है। इन सभी लोगों पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, चोरी, धोखाधड़ी और धमकी देने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

बिहार पुलिस के संपर्क में है CBI: सीबीआई की तरफ से इससे पहले कहा गया था, ‘भारत सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन पाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई केस दर्ज करने की प्रक्रिया में है। हम इसको लेकर बिहार पुलिस के संपर्क में भी हैं।’ एजेंसी के मुताबिक बिहार पुलिस से टच में रहने के साथ ही सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। सीबीआई ऑफिशियल के मुताबिक यह FIR जल्द ही एजेंसी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी जाएगी।

CBI registers FIR against Rhea Chakraborty, Indrajit Chakraborty, Sandhya Chakraborty, Showik Chakraborty, Samuel Miranda, Shruti Modi, and others in connection with #SushantSinghRajput‘s death case. pic.twitter.com/KEy7iCegcv

— ANI (@ANI) August 6, 2020