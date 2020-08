बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद से इंडस्ट्री में नेपोट‍िज्म, बॉलीवुड माफ‍िया और इनसाइडर-आउटसाइडर की बहस छिड़ी हुई है। अब इस पूरे मामले पर दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने चुप्पी तोड़ी है और इस बहस को बकवास बताया है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। सुशांत की मौत को बेहद दुखद घटना है लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल निजी फायदे के लिए कर रहे हैं।

इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने कंगना रनौत का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा, ‘एक कम पढ़ी-लिखी एक्ट्रेस जिसने सुशांत को न्याय दिलाने के लिए इसे खुद से जोड़ लिया है, उसके विचार जानने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हमें लगता है कि न्याय मिलना चाहिए तो हमें न्याय की प्रक्रिया में भरोसा रखने की जरूरत है। और यदि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है तो मुझे लगता है कि हमें अपना काम करना चाहिए।’

नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर कंगना रनौत ने पलटवार किया है। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, ”नसीर जी एक महान कलाकार हैं, इतने महान कलाकार की तो गालियां भी भगवान के प्रसाद की तरह हैं। बल्कि मैं सिनेमा और हमारे क्राफ्ट को लेकर हमारे बीच पिछले साल हुई उस अद्भुत बातचीत को देखना चाहूंगी, जब आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी सराहना करते हैं।’

Naseer ji is a great artist, itne mahan kalakar ki toh gaaliyaan bhi bhagwan ke parshad ki tareh hain,I rather watch amazing conversation we had about cinema and our craft last year and you told me how much you appreciate me… https://t.co/ZVXKVC4n66

कंगना ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ‘नसीर जी आपका धन्यवाद, जो आपने मेरे सभी अवॉर्ड्स और उपलब्धियों को नेपोटिज्म के पैमाने पर माप दिया, जो कि मेरी समकालीनों में से किसी के पास नहीं है। मुझे इसकी आदत है लेकिन क्या आप मुझसे ये सब कहेंगे, अगर मैं प्रकाश पादुकोण या अनिल कपूर की बेटी होती।’

Thank you Naseer ji, you weighed all my awards and achievements which non of my contemporaries have on the scale of nepotism,I am used to this but would you say this to me if I were Parkash Padukone/Anil Kapoor’s daughter ?https://t.co/yA59q7Lwbf

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 18, 2020