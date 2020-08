बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अशोक बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इस बार अशोक पंडित ने ट्वीट कर रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधा है। अशोक पंडित ने ट्वीट कर लिखा, ‘सुशांत सिंह राजपूत को पूरी तरह इस्तेमाल कर के छोड़ देने के बाद रिया चक्रवर्ती ने कल खूब मगरमच्छ के आंसू बहाए। बुरी एक्ट्रेस होने की वजह से इस ड्रामा का भी कोई असर नहीं हुआ!’

अशोक पंडित के इस ट्वीट पर यूजर्स रिएक्ट कर रहे हैं। श्वेता नाम की एक यूजर ने लिखा, ‘वास्तव में रिया चक्रवर्ती ढंग से आंसू भी नहीं बहा पा रही थी। तब मुझे पता चला कि वो सचमुच काफी बुरी एक्ट्रेस है।’ वैशाली ने लिखा, ‘आंसू भी तो नहीं निकल रहे थे उसके जबरदस्ती रोने की कोशिश कर रही थी।’ अशोक पंडित ने एक अन्य ट्वीट में पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर भी निशाना साधा। अशोक पंडित ने ट्वीट कर लिखा, ‘राजदीप सरदेसाई का रिया चक्रवर्ती के साथ इंटरव्यू, सोनिया गांधी के साथ उनके इंटरव्यू की याद दिलाता है।’

#rajdeepsardesai ‘s interview with #RheaChakraborty reminds you of his interview with #SoniaGandhi . #BoycottRajdeepSardesai #JusticeForSushantSinghRajput #ArrestRheaChakroborty

अशोक पंडित यहीं नहीं रुके उन्होंने रिया पर निशाना साधते हुए लिखा, ‘रिया की PR टीम में महेश भट्ट, अनुराग कश्यप, राजदीप सरदेसाई शामिल हैं। आज वे हत्यारों और ड्रग डीलरों के बचाव के लिए एकसाथ हो गए हैं। ऐसा लगता है कि वामपंथी नहीं चाहते कि राजपूत लड़के को न्याय मिले।’ बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने गुरुवार को दिए एक इंटरव्यू के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को लेकर सवाल उठाए थे। रिया ने कहा था कि अपने पिता के साथ सुशांत के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके अलावा रिया ने सुशांत संग अपने रिश्तों को लेकर खुलकर बातचीत की थी।

#Rhea‘s PR team consisting of #MaheshBhatt, #AnuragKashyap, #Rajdeep & his cabal r mouthpieces of Pak terror & China. Today they have joined forces to defend murderers & drug cartels.

It almost seems like the leftists do not want the Rajput boy to get justice.#BoycottRajdeep

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) August 27, 2020