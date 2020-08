Sushant Singh Rajput Case: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर भाजपा नेता नारायण राणे ने सनसनीखेज दावा किया है। नारायण राणे ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या हुई है। बीजेपी नेता का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह मामले में किसी को बचाने की कोशिश कर रही है और मामले पर ध्यान नहीं दे रही है।

नारायण राणे ने मुंबई पुलिस पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए भाजपा नेता ने कहा- ‘सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या हुई थी। महाराष्ट्र सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। सरकार इस मामले पर ध्यान नहीं दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस का रवैया भी शंका के घेरे में है।’

#SushantSinghRajput did not commit suicide. He was murdered. Maharashtra government is trying to save someone. It is not paying attention to the case: Narayan Rane, BJP pic.twitter.com/qpbs3jYGsQ

— ANI (@ANI) August 4, 2020