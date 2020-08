बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई हर पहलू से जांच कर रही है। सीबीआई की टीम फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ शनिवार की दोपहर को सुशांत सिंह के बांद्रा स्थित आवास पर पहुंची। घर की छानबीन और क्राइम सीन को रीक्रिएट करने के बाद सीबीआई सुशांत सिंह के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज सिंह से दोबारा पूछताछ करेगी। इसी सिलसिले में सिद्धार्थ पिठानी और नीरज DRDO गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। गौरतलब है कि सीबीआई की पूरी टीम यहीं ठहरी हुई है।

बता दें, सीबीआई की टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञ शनिवार दोपहर ढाई बजे एक्टर के अपार्टमेंट मों ब्लां पहुंचे थे। टीम सुशांत के फ्लैट में पांच घंटे से अधिक समय तक रहने के बाद रात करीब आठ बजे से वहां से रवाना हुई। जांच अधिकारी के मुताबिक वे घटना की उन कड़ियों को जोड़ने के लिए फ्लैट में पहुंचे जिनके कारण एक्टर की मौत हुई थी।

गौरतलब है कि सीबीआई के अधिकारी और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के विशेषज्ञ सात से अधिक वाहनों में उनके आवास पर पहुंचे। उनके पहुंचते ही मीडियाकर्मियों और लोगों की वहां भारी भीड़ लग गई। इस दौरान सुशांत सिंह के कुक नीरज और फ्लैट में उनके साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी भी सीबीआई की टीम के साथ थे।

छत तक गई थी फोरेंसिक टीमः टीम पहले भवन के छत पर गई और फिर फ्लैट में गई। सीबीआई टीम जांच कर रही थी कि क्या आत्महत्या वहां पर संभव थी। भवन में रहने वाली एक महिला ने कहा कि सुशांत की मौत से एक दिन पहले उनके आवास पर कोई पार्टी नहीं हुई थी, जैसा कि मीडिया के एक धड़े में दावा किया गया था। अधिकारी के मुताबिक सीबीआई के अधिकारियों ने सांता क्रूज में आईएएफ के अतिथि गृह में पिठानी के बयान दर्ज किए। इसी स्थान पर केंद्रीय एजेंसी के सदस्य ठहरे हुए हैं। केंद्रीय एजेंसी ने शुक्रवार को नीरज से पूछताछ की।

Mumbai: Sushant Singh Rajput’s friend Siddharth Pithani arrives at DRDO guest house, where CBI team investigating the actor’s death case, is staying pic.twitter.com/AsL7R7J4WF

— ANI (@ANI) August 23, 2020