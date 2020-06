बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की अस्थियां आज दोपहर पटना के एनआइटी गंगा घाट पर विसर्जित कर दी गई हैं। इस दौरान सुशांत के पिता और उनकी बहनें नजर आईं। सुशांत की बहन ने एक पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था, ‘कल हम पटना में अपने घर सुरक्षित पहुंच गए। उन सभी का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए दुआएं कीं और इस प्रक्रिया में हमारी मदद की। आज हम भाई की अस्थियां विसर्जित करेंगे। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि उनके लिए दुआ करें और अपने दिलों में उनके लिए मौजूद निस्वार्थ प्रेम और खूबसूरत यादों के साथ उन्हें विदा करें।’

सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की खबर सुनकर फैंस काफी हैरान हैं। टाइम्स नाउ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत ने तीन दिन पहले ही घर में मौजूद स्टाफ की सैलेरी दी थी। वेतन का भुगतान करते समय, सुशांत ने अपने सभी कर्मचारियों से कहा था कि उनके लिए आगे सैलरी दे पाना संभव नहीं हो पाएगा। जिस पर उनके कर्मचारियों ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, ‘आपने हमें इतने दिन संभाला है, आगे हम कुछ न कुछ कर लेंगे।’

Bihar: Family of actor #SushantSinghRajput immersed his ashes in river Ganga in Patna today. He died by suicide at his residence in Mumbai’s Bandra on June 14. pic.twitter.com/Heo6wrrJIQ

— ANI (@ANI) June 18, 2020