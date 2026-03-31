दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आज इस दुनिया में नहीं है, मगर साल 2018 के स्क्रीन अवॉर्ड्स में दिया गया भाषण आज भी उतना ही असरदार लगता है। उस समारोह में उनके स्टेज पर बिताए पल अवॉर्ड्स के इतिहास के सबसे यादगार लम्हों में गिने जाते हैं।

2018 के स्क्रीन अवॉर्ड्स में उन्हें ‘रियल स्टार’ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। जब वह इसे लेने स्टेज पर पहुंचे, तो अपने ज्ञान, सोच और सादगी भरे अंदाज़ से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने गंभीर बातों के साथ अपनी चुलबुली और मज़ाकिया छवि भी बखूबी दिखाई।

Chetak Screen Awards 2026 के करीब आते ही, 2018 का यह पल फिर से याद आ गया। 1994 से शुरू हुए इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह के इतिहास में सुशांत का यह भाषण खास जगह रखता है, क्योंकि उनके शब्द महज़ एक विचार नहीं, बल्कि एक तरह की भविष्यवाणी जैसे साबित हुए।

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अवॉर्ड लेने के बाद सुशांत ने मशहूर अमेरिकी अभिनेता James Dean का एक उद्धरण साझा किया- ”एक अच्छा अभिनेता बनना आसान नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना उससे भी कठिन है। मैं चाहता हूं कि जाने से पहले मैं दोनों बन सकूं।” उनके चाहने वाले मानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में यह दोनों ही मुकाम हासिल किए।

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हालांकि, यह पल सिर्फ गंभीर बातों तक सीमित नहीं था। मंच पर मौजूद होस्ट विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना के साथ माहौल हल्का-फुल्का और मज़ेदार भी हो गया।

आयुष्मान ने मज़ाक में सुशांत से कहा कि जैसे उन्होंने फिल्म ‘केदारनाथ’ में हीरोइन को उठाया था, वैसे ही वह विक्की को भी उठाएं। सुशांत ने तुरंत ऐसा कर दिखाया, और माहौल तालियों और हंसी से गूंज उठा।

इस समारोह में सुशांत को उनकी बेबाक और असली छवि के लिए सम्मानित किया गया। ऐसी शख्सियत जो सोशल मीडिया पर बिना किसी बनावट के खुद को पेश करती थी। वहीं, फीमेल रियल स्टार का खिताब कटरीना कैफ को मिला।

34 साल की उम्र में 14 जून 2020 को सुशांत का निधन हो गया। उनकी अचानक मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया और इसके बाद कई तरह की चर्चाएं और अटकलें भी सामने आईं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सुशांत सिंह राजपूत के करियर और उनकी विरासत पर एक भावनात्मक और संपादकीय नजरिया है। उनके असमय निधन से जुड़ी संवेदनाओं का हम सम्मान करते हैं।